巷で話題！市販のオレオをさらにおいしく食べるアレンジを知っていますか？驚きの時短スイーツレシピ3選を紹介します。▼しっとりアイスサンド豆乳や牛乳を使ってひんやりオレオサンドが作れます！ピーナッツバターやクリームチーズなどを入れたアレンジも◎材料２つ。チープでおいしいアイスサンドby くみんちゅキッチンレシピと言えるかどうか(苦笑)私の好きなオレオの食べ方。鍋の後とか、ちょっと疲れた時とか、無性に食べたく