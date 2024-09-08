【ソウル聯合ニュース】７〜８月に韓国の国際空港を利用した人が１５００万人を超えたことがが８日、分かった。仁川国際空港公社と韓国空港公社の資料によると、７〜８月に韓国の空港での国際線利用者（出入国合計）は約１５６９万９０００人だった。前年同期比１９．９％増加し、新型コロナウイルス禍前の２０１９年７〜８月の９７％の水準。仁川国際空港で約１２４１万９０００人、金浦国際空港など韓国空港公社が運営する６空