「キックボクシング・ＲＩＳＥ」（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ビッグマッチ「ＲＩＳＥＷＯＲＬＤＳＥＲＩＥＳ２０２４ＹＯＫＯＨＡＭＡ」が開催され、ボクシングの那須川天心（帝拳）の弟・那須川龍心（１８）＝チームテッペン＝がスーパーフライ級３分３回戦（延長１回）でシン・ジョンミン（１８）＝韓国＝と対戦し、２回２７秒でＫＯ勝ちした。昨年大みそか、ＲＩＺＩＮでのＭＭＡデビュー戦で２回ＴＫＯ勝ちしてい