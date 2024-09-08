バラエティ番組で使われる基本の韓国語「男性アイドル」「メインボーカル」の略語は？【アイドルに関する韓国語】「推し」がいる人にもオススメの韓国語単語・フレーズ集！韓国アイドルやアーティストの推しができたとき、韓国語や韓国のカルチャーをもっと知りたいと思ったことはありませんか？自身も韓国アイドルが大好きという、韓国語学習情報を発信する宍戸奈美さんが、コンサート、生配信、サイン会、SNSなどで耳にしたり