人気料理研究家・リュウジ氏（38）が8日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「令和の米騒動」で米を買い占める人々に、ある呼びかけをした。全国的に米の品薄状態が続いている日本。昨年の猛暑の影響による不作、災害に備えた買い込みや、インバウンド用の米の需要、さらに小麦高騰で米の需要が上がったことなどが理由に挙げられている。そこで、リュウジ氏は「米を買い占める大きいお友達へ」とし「米は消費期限はないが美味