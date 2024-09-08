「マルト水産」で養殖されている信州サーモン長野県のブランド魚「信州サーモン」が今年デビュー20周年を迎えた。海なし県でおいしい魚を届けようと開発され、県内中心に旅館や飲食店で人気を集める。訪日したバイデン米大統領に振る舞われるなど知名度が高まり、県外の需要も右肩上がりだが供給が追い付かない課題に直面する。（共同通信＝奈良幸成）北アルプスの麓に広がる同県安曇野市では、養殖業者「マルト水産」のいけす