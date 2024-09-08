「日本ハム−オリックス」（８日、エスコンフィールド）日本ハムが３点を追う九回に、オリックス守護神・マチャドを攻略。同点に追いついた。無死から万波の左翼への二塁打と２四球で満塁都市、水谷が２点二塁打、さらに清宮が同点適時打を放った。新庄監督はボールを手に采配。そこには「幸運球」と書かれていた。日本ハムは４日のソフトバンク戦で３点を追う九回に６点を奪って逆転勝ち。新庄監督はボールを手に取材エ