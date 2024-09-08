IFA 2024で今後のWindowsを支えるハードウェアが多数発表されたものの、ここでもCopilot+PC推しは続く。AMDのRyzen AI 300とIntelのIntel Core Ultra 200VプロセッサーはNPU機能を強化し、従来のx86／x64互換性を維持する。各PCについては国内発表を踏まえて本誌でも紹介されるであろうから割愛するが、PC組み替え・購入計画はWindows 11 バージョン24H2の登場を待ってから計画しても十分だろう。Intel Core Ultra 200Vシリーズプ