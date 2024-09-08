両親が高齢になると介護問題が浮上してきます。家族で協力し合うのが理想ですが、家族関係がギクシャクしていると、大きなトラブルに発展することも。今回は、知人から聞いた介護にまつわるエピソードをご紹介します。 弟を優遇する両親 A子は弟がいる長女です。彼女は親から、弟と金銭的に差別されて育ってきました。 大学進学のとき、A子は親から「経済的に余裕がないから、地元の国立大以外は学費を出さない」と言わ