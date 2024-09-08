俳優のジュード・ロウが新作映画「ジ・オーダー」の役になりきるため、共演者のニコラス・ホルトに1日付きまとったそうだ。 【写真】キャストがそろった楽しげなベネチアの船内驚愕の事実が知らされた 白人至上主義者の暴徒を描いた同犯罪スリラー作でキャストに様々な任務を与えたジャスティン・カーゼル監督だが、その中にはネオナチ活動家ボブ・マシューズ役のニコラスに連邦捜査