【台北（台湾）８日＝加藤弘士】Ｕ−１８アジア選手権は最終日を迎え、小倉全由監督（６７）率いる侍ジャパン高校日本代表は日本時間午後７時３０分から台湾との決勝に臨む。ナインはチームバスで決戦の地・天母野球場に到着した。先発投手は報徳学園（兵庫）のエースで、世代最強右腕とも称される今朝丸裕喜（３年）。身長１８８センチの長身から放たれる角度のあるボールと、制球力には定評がある。７日の韓国戦（新荘）で