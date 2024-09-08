◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―８ＤｅＮＡ（８日・東京ドーム）巨人がＤｅＮＡに敗れ、連勝は２でストップした。巨人はメンデス投手が今季２試合目、５か月ぶりの登板で初勝利を目指して先発も１回にいきなり４失点（自責２）で、１死を取っただけで降板。２番手で緊急登板の赤星優志投手は５回まで投げ１失点で粘投したが、打線がＤｅＮＡの先発・吉野光樹投手に６回まで６安打無得点に抑えられるなど、反撃できず。球団ワー