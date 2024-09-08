◆大相撲▽秋場所初日（８日、東京・両国国技館）２場所連続休場明けの元幕内で西十両１１枚目・尊富士（伊勢ケ浜）が白星スタートを決めた。新十両の東１２枚目・大青山（荒汐）を相手に鋭い立ち合い。すぐに左前まわしをつかんで一気に寄り切った。幕内優勝経験者の実力を見せた。「勝ち負けではなく、元気な相撲を一番でも多く見せたい。初日にしっかり白星で終えられて、良かったと思う」と胸をなで下ろした。３月の春場