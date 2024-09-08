２０２３年に放送されたドラマ「ブラッシュアップライフ」で国内外問わず名だたる賞を受賞した今大注目のクリエイター水野格が、完全オリジナル脚本で挑んだ先読み不可能ミステリー・エンターテインメント映画『あの人が消えた』が、９月２０日(金)より全国公開となります。舞台は、「次々と人が消える」と噂されるいわくつきのマンション。配達員の青年・丸子(高橋文哉)は毎日のようにマンションに出入りするなかで、怪しげな住人