8日の中山12R・3歳上2勝クラス（ダート1200メートル）は、武豊が騎乗したブシン（牡3＝森秀）が制した。好スタートを決めると、断然1番人気のインビンシブルパパを徹底マーク。直線では3馬身突き放した。JRAで今年70勝に到達した武豊は「行きっぷりも良く、抜群の手応えでした。4角でも手応えに余裕があったし、強いですね。今後も楽しみです」と高く評価していた。