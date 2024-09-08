ニッポン放送の吉田尚記アナウンサーが８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。東京大学大学院情報学環学際情報学府・社会情報学コースに合格したことを公表した。吉田アナはＸで、合格通知などの写真をアップし、「東京大学大学院に合格しました！情報学環学際情報学府・社会情報学コースに、２０２５年４月から、大学院生として通います！」と公表。「世の中の情報を、リスナーにより有益な形で還元できるようになってきます