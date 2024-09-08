俳優の生田絵梨花が主演を務めるABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『素晴らしき哉、先生！』（毎週日曜後10：00）の第4話が、きょう8日に放送される。【第4話カット】りお先生（生田絵梨花）が玲奈（茅島みずき）に向き合う同作は、憧れを抱いて先生になった新米高校教師・笹岡りお（生田）が、理不尽な教育現場に疲れ、教師を辞めようかという矢先、急きょ3年C組の担任をやる羽目になるストーリー。宅間孝行脚本・演出のオ