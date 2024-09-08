山陰近畿道・網野〜久美浜間のルート帯案について、京都府がアンケート調査を実施中です。対象は山陰近畿道の網野〜久美浜間山陰近畿道の京丹後市内のルートをどうするか――京都府が住民などを対象に、新しい道路建設についてのアンケートを実施しています。京都府京丹後市久美浜町の街並み（画像：写真AC）。山陰近畿道は、鳥取県・兵庫県・京都府を日本海沿いに結ぶ延長約120kmの高規格道路です。鳥取東部・但馬（兵庫北部