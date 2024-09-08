小田を祝福するヒューエット。(C)Getty Images瀬戸際からの大逆転劇だった。現地時間9月7日、パリパラリンピックの車いすテニス男子シングルス決勝がローランギャロスで行われ、初出場で世界ランキング2位の小田凱人（18、東海理化）は、フルセットの末に同1位のアルフィー・ヒューエット（26、英国）を撃破。この種目で史上最年少の金メダリストになった。【画像】エアコンなしの質素なデザイン？ パリ五輪選手村の全容をチェ