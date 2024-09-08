女優の葵わかな（26）が、8日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）に出演。朝ドラでヒロインを務めた時の裏話を語る場面があった。NHK朝の連続テレビ小説「わろてんか」（17年後期）でヒロインを務めた葵。吉本興業の創業者・吉本せいをモデルにした主人公の17歳から50代までの物語を、当時19歳で演じきった。葵は、年齢の演じ分けについて「やっぱり、しわとか白髪っていうものがあるんですけど、どうしても中身は19歳ですし