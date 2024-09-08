ドイツ・ベルリンで開催したASUSの新PC発表イベント。「Always Incredible」と書かれた看板が至る所に貼られていたASUSは9月4日（ドイツ時間）、大型エレクトロニクスショー「IFA 2024」に先駆け、現地ドイツ・ベルリンにて最新のIntelプロセッサ「Core Ultra シリーズ2」などを搭載したノートPC製品発表イベントを開催した。キーワードの「Always Incredible」は特にAIの文字が協調され、高いAI処理性能を備えた「AI PC」のローン