モデルでタレントのゆうちゃみ（23）が8日、誕生日を迎え、写真集「ちゃみSummer」発売記念会見で抱負を語った。ゆうちゃみ、写真集のために10kg減量お気に入りは貝殻ビキニ「やって良かった」写真集がデザインされた特大ケーキがサプライズで登場すると、「えー！めっちゃ可愛い！」とハイテンションで喜んだ。今年の誕生日は妹と妹の彼氏にお祝いしてもらったという。「妹がデカい可愛いケーキを買ってきてくれて、二人に誕生