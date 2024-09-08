◇プロ野球セ・リーグ 日本ハムーオリックス（8日、エスコンフィールドHOKKAIDO）オリックスに1-4と3点リードを許していた日本ハムが、9回ウラの攻撃で追いつき、土壇場で試合を振り出しに戻しました。9回ウラの日本ハムの攻撃、先頭打者の万波中正選手が、真ん中に入ったストレートを見逃さず2塁打で出塁すると、つづく代打・淺間大基選手、さらに代打・郡司裕也選手とつづけて四球となり、ノーアウト満塁のチャンスを作ります。