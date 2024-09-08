顔の前に手をかざした、人気マンガ由来の「ジョジョ立ち」ポーズをする愛媛県警愛南署員の県警公式X（旧ツイッター）への投稿が、約150万回表示されて話題だ。【写真】「地球の歩き方ジョジョの奇妙な冒険」を企画編集した由良暁世さん（C）荒木飛呂彦＆LUCKYLANDCOMMUNICATIONS/集英社投稿では、愛南署のある県南部は日差しが強く、その対策で警察官がサングラスを着用することを広報している。発案した愛南署の