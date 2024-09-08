Kep1erが8日午後、京セラドーム大阪で開催された「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」を終えて、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国に到着した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・Kep1erからn․SSignまで、京セラドーム大阪で開催される「THE FACT MUSIC AWARDS」で特別ステージを披露・Kep1er、7人体制で初のステージ…「KCON LA 2024」で多彩な魅力を