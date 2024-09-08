【AFP＝時事】ブラジルで7日、極右のジャイル・ボルソナロ（Jair Bolsonaro）前大統領の呼び掛けに応じた支持者ら数万人が、X（旧ツイッター）のサービス停止に抗議するデモを行った。ボルソナロ氏もデモに参加し、保守層に人気のあるXのサービス停止を命じた、最高裁のアレシャンドレ・ジモラエス（Alexandre de Moraes）判事を「独裁者」と非難した。サンパウロ（Sao Paulo）で行われたデモの参加者は「民主主義」や「自由」