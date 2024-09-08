女優のシム・ヘジンが「＠star1」9月号を通じてもう一度女神のような姿を披露した。各ポータルサイトとコミュニティで話題になり、“国民の姑”に浮上した彼女は、ラブコールが殺到する中、息子であるRIIZEのアントンが専属モデルを務めるUIQのインナービューティーブランドU eat UIQとグラビア撮影を行った。今回のグラビアで彼女は、水を得た魚のように撮影に臨み、スタジオはファンミーティングのような雰囲気になったという。