◇出場選手登録【広島】松山竜平外野手（野手強化）【DeNA】吉野光樹投手（先発要員）【巨人】メンデス投手（先発要員）【楽天】内星龍投手（先発要員）◇同抹消【広島】九里亜蓮投手（登板機会なし）【巨人】佐々木俊輔外野手（再調整）【楽天】武藤敦貴外野手（再調整）【日本ハム】加藤豪将内野手（再調整）