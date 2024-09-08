パリパラリンピックは最終日の８日、マラソンが行われ、男子（車いすＴ５４）で鈴木朋樹（３０）（トヨタ自動車）が１時間３１分２３秒で３位になり、銅メダルを獲得した。この種目での日本勢のメダルは、２００８年北京大会で、笹原広喜が銀を獲得して以来１６年ぶり。北京大会では、より障害が重いＴ５２クラス（今大会は実施されず）でも上与那原寛和が銀、高田稔浩が銅に輝いていた。吉田竜太（４２）（ＳＵＳ）は８位だった