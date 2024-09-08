４回無失点６奪三振と好投した武相の八木＝武相グラウンド◆武相１２−０藤沢清流（５回コールド）夏ベスト４の武相が藤沢清流に五回コールド勝ち。背番号１の左腕八木は４回３安打無失点。「初戦なので、チームを活気づけることを意識した」と直球とチェンジアップを織り交ぜ、毎回の６三振を奪った。１２得点の打線では黒瀬が３打数３安打の活躍。初回には「公式戦初出場なので、ファーストストライクから思い切り振った」と