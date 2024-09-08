◆近畿学生秋季リーグ戦▽第２節２回戦和歌山大２―０阪南大（８日・大阪シティ信用金庫スタジアム）和歌山大が阪南大に連勝し、勝ち点を重ねた。先発の近藤陽樹投手（４年＝市和歌山）は緩急を織り交ぜ、１４７球の完封。粘投で勝利へ導いた。最後の打者を空振り三振に仕留めると、グラブをたたいて笑みをこぼした。「一番自信がある」と話す直球を軸に１２奪三振。「下級生の頃から球数は多く投げていたので」と１４７球