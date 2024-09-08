◆第７回コリアカップ・Ｇ３（９月８日、ソウル競馬場・ダート１８００メートル）日本から参戦し、横山武史騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝騎乗のクラウンプライド（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父リーチザクラウン）が逃げ切り。レース史上２度目の連覇を達成し、海外重賞３勝目を挙げた。日本馬は２０１６年クリソライト、２０１７＆２０１８年ロンドンタウン、２０２３年クラウンプライドに続く５勝目。勝ちタイムは１分５１秒８