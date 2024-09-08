◆バドミントン▽全日本社会人選手権第２日（８日、鳥取市民体育館ほか）女子ダブルスで、東野有紗（ＢＩＰＲＯＧＹ）、桜本絢子（ヨネックス）組が３回戦で三輪音巴、佐藤芽穂組を２１―１３、２１―６で下し、９日の４回戦に進んだ。この日は初戦の２回戦から２戦連続でストレート勝ちと好発進した。桜本は「新しいペアということで、東野選手のジャパンオープンが終わってから１０日間ぐらいしか練習できていないけど、