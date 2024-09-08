◇パ・リーグオリックス−日本ハム（2024年9月8日エスコンF）オリックス・マチャドにとっては、2試合連続で苦しい登板となった。3点リードの9回に登板も、安打と2四球で無死満塁を背負い、水谷の左翼前へ2点適時二塁打と清宮の右前適時打で同点に追いつかれた。6日の日本ハム戦では同点の9回に登板も、申告敬遠を含む4四球と荒れて、最後はマルティネスにサヨナラ負けとなる押し出し四球を与えていた。この日は最後