「関西学生野球、関大−近大」（８日、わかさスタジアム京都）今秋ドラフト１位候補で最速１５４キロ左腕の関大・金丸夢斗投手（４年・神港橘）が秋季リーグ初登板を果たした。２点リードの八回表から肩を作り始め、九回から登板。２本の安打と死球で１死満塁とするも、二飛、空振り三振で切り抜けた。巨人のスピードガンでは１５０キロを計測した。今春リーグ戦中の５月上旬に「腰の骨挫傷」で離脱。以降は対外試合未登板