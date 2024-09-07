ABEMAにて、オリジナルドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』が2025年1月ごろより全6話にて放送開始することが決定。本作で主演を務める般若からコメントが到着した。【超特報映像】『警視庁麻薬取締課 MOGURA』本作は、ラップスキルのある警察官が、覚醒剤や麻薬などの違法薬物を摘発するためにラップグループに潜入捜査を行ったという実話を基に描く、「ABEMA」オリジナルのHIPHOPエンタメドラマである。主人公となる警察官・伊