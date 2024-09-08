日本将棋連盟の創立100周年の記念式典で、あいさつする羽生善治会長＝8日午後、東京都内のホテル日本将棋連盟は8日、創立100周年を迎え、東京都内のホテルで記念式典と祝う会を開いた。式辞で羽生善治会長（53）は「将棋を後世にいい形で残そうという多くの人たちの思いがあったからこそ、今日を迎えることができた。これから先も社会に還元できるよう頑張りたい」と述べた。これに先立ち新将棋会館のお披露目式も行われた。式