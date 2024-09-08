西武は８日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に１―３と敗れ今季２度目のカード３連勝を逃した。先発・武内夏暉投手（２３）は７回１０９球を投げ６安打２失点。２回二死二、三塁から８番・甲斐に２点適時二塁打を打たれ結果的にこれが決勝打となってしまった。武内は今季１８試合登板で１０度目のハイクオリティー・スタート（７回以上を２自責点以内）をマークしながら自身４連敗となる６敗目（７勝）を喫した。打線は