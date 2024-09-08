今日8日、関東地方は大気の状態が不安定になっており、平野部でも所々で雨雲や雷雲が湧いています。今夜にかけてもあちらこちらで雨や雷雨となり、局地的に非常に激しい雨が降るでしょう。明日9日も所々で雨や雷雨になりそうです。今日8日関東の所々に雨雲や雷雲今日8日、前線が日本海から北陸、東北を通り、日本の東へ延びています。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気と日中の気温上昇や上空の寒気の影響で、関東地方は大