【AFP＝時事】サッカードイツブンデスリーガ1部、ボルシア・ドルトムント（Borussia Dortmund）を率いたユルゲン・クロップ（Jurgen Klopp）氏が7日、クラブの功労者たちの引退試合でドルトムントのベンチに9年ぶりに復帰し、「同窓会のようだった」とまな弟子たちとの再会を喜んだ。この日行われたのは、かつてチームで活躍したヤクブ・ブワシチコフスキ（Jakub Blaszczykowski）氏とルカシュ・ピズチェク（Lukasz Piszczek）氏