アメリカ・テキサス州でワニが続々と出没し、捕獲を試みる警察官が奮闘する一部始終が撮影された。少し大きめのワニを数人がかりで捕獲する現場があった一方、小さめの個体を1人で捕まえる警察官もいた。近くで見守っていた住人は、警察官の見事な捕獲に賞賛の声をあげた。ワニ出没で大忙しのテキサス州アメリカ・テキサス州各地で8月28日、ワニを目撃したという通報が入り、警察官たちがワニと奮闘する姿がカメラに捉えられた。あ