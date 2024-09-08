中国国際航空は、名古屋/中部〜北京/首都線を、10月27日から増便する。2023年5月19日から月・金曜の週2往復で運航を再開し、段階的に増便していた。現在は週4往復を運航している。機材はボーイング737-800型機で運航する。■ダイヤCA760名古屋/中部（14：15）〜北京/首都（17：00）／月・木・金・土CA760名古屋/中部（14：15）〜北京/首都（16：40）／火・水・日CA759北京/首都（08：55）〜名古屋/中部（13：00）／木CA759