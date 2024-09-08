2024年9月5日、韓国・中央日報によると、オリオンのビスケット「ビチョビ」が韓国を訪れた外国人観光客の間で「韓国旅行土産の必須アイテム」として評判になり、売り上げを延ばしている。オリオンによると、年初から8月までの「ビチョビ」売上高は前年同期に比べ62％増加した。22年10月の発売以来、累積販売数は1700万個に達する。ビチョビは全粒粉ビスケットで板チョコを挟んだお菓子。味と食感が若者の間で評判を呼び、発売当初