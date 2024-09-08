タレントのキャシー中島が8日に自身のアメブロを更新。2009年に肺がんのため29歳の若さで亡くなった長女・七奈美さんの墓参りに訪れたことを明かした。この日、キャシーは孫・ハルコちゃんと七奈美さんの墓参りに訪れたことを明かし「お水を変えたり、お線香をあげたり、ハルコは大活躍」とハルコちゃんの写真とともにコメント。「本当にありがとう」とハルコちゃんへの感謝をつづった。続けて、ハルコちゃんが「太子堂のお祭り」