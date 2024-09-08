「ソフトバンク３−１西武」（８日、みずほペイペイドーム）西武が競り負けて連勝が２で止まり、球団ワースト２位のシーズン８２敗目を喫した。西武の年間８２敗は、球団ワースト記録の８４敗を喫した１９７１年以来。先発の武内が二回、連打で２死二、三塁のピンチを招くと、西武・甲斐の中越え２点二塁打で先制を許した。武内は７回６安打２失点で６敗目（７勝）。打線は０−２の五回２死二塁、炭谷の左越え三塁打で１点