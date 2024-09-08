大きなリボンが特徴的な華やかなドレスで登壇。「でっかいリボンが私っぽいなと。主張激しめ。お姫様みたいに引きずって歩くのがポイントです」とほほ笑んだハワイに日本人女性“入国拒否”急増…“海外出稼ぎ”増加業者を直撃【詳細版】 ドレスのうしろは大胆にあいたデザイン。大人びた表情で美背中を惜しげもなく披露した