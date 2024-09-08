河野デジタル相は8日、林官房長官が前日にマイナ保険証への一本化の延期を含め検討したいとの意向を示したことに対し、現行の健康保険証の廃止を延期する考えはないと強調した。訪問先の北海道で記者団の取材に答えた。マイナンバーカードを健康保険証として使用するいわゆる「マイナ保険証」への一本化は河野大臣が推し進め、今年12月に紙の保険証の新規発行が廃止される予定となっている。これについて林長官は7日、「国民のいろ