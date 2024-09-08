タレントの藤本美貴（３９）が８日に都内で行われた、自身の著書「ミキティ語録前しか見ない」発売記念トークショーに、親交の深いフリーアナウンサーの中村仁美（４５）とともに登壇した。「ミキティ語録――」は自身のユーチューブチャンネル「ハロー！ミキティ」の人生相談での回答を集めた?言葉集?だ。この日のトークショーでは、子どもの前で夫婦げんかを見せることの是非を語った。世間一般では「あまり良くないとの声