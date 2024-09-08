「ロッテ−楽天」＜9月8日ZOZOマリン20回戦＞試合開始 17：00先攻：楽天後攻：ロッテ◆ 千葉ロッテマリーンズ（遊）小川（二）藤岡（一）ソト（左）角中（指）ポランコ（中）郄部（三）中村奨（捕）佐藤（右）藤原P.佐々木◆ 東北楽天ゴールデンイーグルス（右）小郷（二）小深田（中）辰己（三）浅村（一）鈴木大（左）渡邊佳（指）安田（遊）山粼（捕）石原P.内