「ヤクルト−阪神」＜9月8日神宮22回戦＞試合開始 17：00先攻：阪神後攻：ヤクルト◆ 東京ヤクルトスワローズ（中）西川（左）サンタナ（遊）長岡（三）村上（一）オスナ（右）澤井（二）山田（捕）内山（投）高梨◆ 阪神タイガース（中）近本（二）中野（右）森下（一）大山（三）佐藤輝（左）前川（捕）坂本（遊）木浪（投）西勇